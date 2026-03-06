La Bik’Saulx Randonnée VTT et running L’Isle-en-Rigault
La Bik’Saulx Randonnée VTT et running L’Isle-en-Rigault dimanche 7 juin 2026.
La Bik’Saulx Randonnée VTT et running
Ecuries de Jeand’heurs L’Isle-en-Rigault Meuse
Tarif : 8 EUR
Dimanche 2026-06-07 08:00:00
2026-06-07
La Bik’Saulx revient pour sa 22ème édition.
La Bik’Saulx est une randonnée VTT avec 4 parcours de 20km à 55km et 1 parcours trail non chronométré.
Départ libre VTT de 8h à 9h15. Départ trail à 9h30.
Inscription uniquement sur place.
Buvette et restauration sur place.Tout public
Ecuries de Jeand’heurs L’Isle-en-Rigault 55000 Meuse Grand Est sportsetdecouvert@gmail.com
English :
The Bik’Saulx returns for its 22nd edition.
The Bik’Saulx is a mountain bike race with 4 courses from 20km to 55km and 1 non-timed trail course.
Free MTB start from 8am to 9.15am. Trail starts at 9.30am.
Registration only on site.
Refreshments and catering on site.
