La Bik’Saulx Randonnée VTT et running L’Isle-en-Rigault

La Bik'Saulx Randonnée VTT et running Ecuries de Jeand'heurs L'Isle-en-Rigault 2026-06-07

La Bik’Saulx Randonnée VTT et running L’Isle-en-Rigault dimanche 7 juin 2026.

La Bik’Saulx Randonnée VTT et running

Ecuries de Jeand’heurs L’Isle-en-Rigault Meuse

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

La Bik’Saulx revient pour sa 22ème édition.

La Bik’Saulx est une randonnée VTT avec 4 parcours de 20km à 55km et 1 parcours trail non chronométré.

Départ libre VTT de 8h à 9h15. Départ trail à 9h30.

Inscription uniquement sur place.
Buvette et restauration sur place.Tout public
8  .

Ecuries de Jeand’heurs L’Isle-en-Rigault 55000 Meuse Grand Est   sportsetdecouvert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bik’Saulx returns for its 22nd edition.

The Bik’Saulx is a mountain bike race with 4 courses from 20km to 55km and 1 non-timed trail course.

Free MTB start from 8am to 9.15am. Trail starts at 9.30am.

Registration only on site.
Refreshments and catering on site.

L’événement La Bik’Saulx Randonnée VTT et running L’Isle-en-Rigault a été mis à jour le 2026-03-06 par OT SUD MEUSE