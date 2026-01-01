La Bimensuelle de SalsAyiti Soirée SBK Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage

La Bimensuelle de SalsAyiti Soirée SBK

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 01:00:00

2026-01-16

SalsAyiti, c’est 2 soirées SBK tous les 1er & 3ème VENDREDIS du mois au TripleFive à Bourg-de-Péage dans la Drôme (26), pour se plonger dans une ambiance festive 100% AFRO-CARIBÉENNE (Salsa, Bachata Dominicaine, Kizomba, Konpa et Merengue).

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

English :

SalsAyiti, it’s 2 SBK evenings every 1st & 3rd FRIDAY of the month at the TripleFive in Bourg-de-Péage in the Drôme (26), to immerse yourself in a festive 100% AFRO-CARIBBEAN atmosphere (Salsa, Dominican Bachata, Kizomba, Konpa and Merengue).

