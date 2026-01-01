La Bimensuelle de SalsAyiti Soirée SBK Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage
La Bimensuelle de SalsAyiti Soirée SBK Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage vendredi 16 janvier 2026.
La Bimensuelle de SalsAyiti Soirée SBK
Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16 01:00:00
Date(s) :
2026-01-16
SalsAyiti, c’est 2 soirées SBK tous les 1er & 3ème VENDREDIS du mois au TripleFive à Bourg-de-Péage dans la Drôme (26), pour se plonger dans une ambiance festive 100% AFRO-CARIBÉENNE (Salsa, Bachata Dominicaine, Kizomba, Konpa et Merengue).
.
Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SalsAyiti, it’s 2 SBK evenings every 1st & 3rd FRIDAY of the month at the TripleFive in Bourg-de-Péage in the Drôme (26), to immerse yourself in a festive 100% AFRO-CARIBBEAN atmosphere (Salsa, Dominican Bachata, Kizomba, Konpa and Merengue).
L’événement La Bimensuelle de SalsAyiti Soirée SBK Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-07 par Valence Romans Tourisme