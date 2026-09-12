Informations pratiques

Cambo-les-Bains

La biodiversité à Arnaga

Avenue Dr. A. Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Sur inscription (50 personnes par créneaux 14h / 15h / 16h)

– Visite de 45 minutes environ (par le responsable des jardins d’Arnaga) présentation globale gestion différenciée, choix des plantes, souches des arbres qui servent d’arbres à insectes, bois récupéré en régie broyé et utilisé dans les massifs, cuve de récupération des eaux de pluie.

– Points de rencontre Spots libres dans les jardins

* Par les agents de l’équipe Espaces verts d’Arnaga (production de leur propre compost remis dans les massifs, serres)

* Association Nature et Abeilles importance des abeilles / pollinisation / diversification des végétaux

* Pièges à frelons à distribuer (CAPB), nichoirs (chauve-souris / oiseaux)

* Tout ce qui est fait sur la commune en matière de biodiversité (responsable des services techniques) .

Avenue Dr. A. Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 75 46 coordination.projets@mairie-cambolesbains.fr

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English : La biodiversité à Arnaga

L’événement La biodiversité à Arnaga Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cambo les Bains