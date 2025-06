La Biodiversité au fil de la Via Francigena Besançon Doubs

Au départ de Besançon, au niveau de la Tour Bastionnée de Chamars (jardins de la Gare d’Eau), suivez le tracé de la Via Francigéna jusqu’au monument « Notre Dame de la Libération » de la Chapelle des Buis avant de suivre « Circuit de la Chapelle des Buis ». La fin du parcours se fait par le chemin aller.

English :

From Besançon, at the Tour Bastionnée de Chamars (jardins de la Gare d’Eau), follow the Via Francigéna route to the « Notre Dame de la Libération » monument at Chapelle des Buis, before following the « Circuit de la Chapelle des Buis ». The route ends on the outward path.

Deutsch :

Von Besançon aus folgen Sie auf Höhe des Bastionärsturms von Chamars (jardins de la Gare d’Eau) dem Verlauf der Via Francigena bis zum Denkmal « Notre Dame de la Libération » in der Chapelle des Buis, bevor Sie dem « Circuit de la Chapelle des Buis » folgen. Das Ende der Strecke verläuft auf dem Hinweg.

Italiano :

Partendo da Besançon alla Tour Bastionnée de Chamars (Jardin de la Gare d’Eau), si segue il percorso della Via Francigena fino al monumento di « Notre Dame de la Libération » alla Chapelle des Buis prima di seguire il « Circuit de la Chapelle des Buis ». Il percorso termina sul sentiero di andata.

Español :

Saliendo de Besançon en la Tour Bastionnée de Chamars (Jardin de la Gare d’Eau), siga la ruta de la Via Francigéna hasta el monumento « Notre Dame de la Libération » en la Chapelle des Buis antes de seguir el « Circuit de la Chapelle des Buis ». La ruta termina en el camino de ida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data