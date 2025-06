La biodiversité au parc du Grand Blottereau – Parc du Grand Blottereau Nantes 21 juin 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 14:00 – 15:00

Gratuit : non Gratuit sur inscription

Elle est là, juste sous nos yeux, cachée sous les ronces, sous un morceau de bois décomposé ou entre deux pierres ! Avec un animateur nature de la Ville, partez à la découverte des recoins du parc qui abritent la faune et la flore.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000

06 99 51 60 26 https://my.weezevent.com/biodiversete-tous-ambassadeurs-de-la-biodiversite