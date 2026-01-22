La biodiversité des parois rocheuses Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

La biodiversité des parois rocheuses

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

2026-06-06

A la découverte de la vie sur les falaises de la vallée de l’Erve.

Journée de la fête de l’escalade organisée par le Comité Mayenne de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade.

La vallée de l’Erve offre aux grimpeurs un site naturel d’escalade particulièrement apprécié. Ces parois rocheuses, exceptionnelles dans le Grand Ouest, abritent une flore et une faune tout aussi remarquable. Le CPIE Mayenne sera présent toute la journée pour sensibiliser grimpeurs et visiteurs à la biodiversité de ces parois. .

English :

Discover life on the cliffs of the Erve valley.

