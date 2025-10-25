La biodiversité des Prairies du Roy, l’art de la Nature ! Loches

La biodiversité des Prairies du Roy, l’art de la Nature !

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 16:30:00

2025-10-25

Tout au long d’un parcours qui met en lumière la diversité de la vie sauvage du site. Vous profiterez de quelques pauses pour dessiner en mode ‘croquis de terrain et aquarelle’ ces trésors naturels.

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Along a route that highlights the diversity of the site’s wildlife, you’ll take a few breaks to draw these natural treasures in ‘field sketch and watercolor’ mode.

German :

Entlang eines Weges, der die Vielfalt des wilden Lebens des Ortes hervorhebt. Sie werden einige Pausen nutzen, um im Modus ‘Feldskizze und Aquarell’ diese natürlichen Schätze zu zeichnen.

Italiano :

Lungo un percorso che evidenzia la diversità della fauna selvatica del sito, farete alcune pause per disegnare questi tesori naturali in modalità « schizzo e acquerello ».

Espanol :

A lo largo de un recorrido que pone de relieve la diversidad de la fauna del lugar, se tomará algunas pausas para dibujar estos tesoros naturales en modo « boceto de campo y acuarela ».

