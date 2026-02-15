La Biodiversité et les Écosystèmes Conférences et animations Mouterre-Silly

La Biodiversité et les Écosystèmes Conférences et animations

salle des fêtes Mouterre-Silly Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

10h Inauguration et ouverture des stands

11h30 Épidémies et endémies d’autrefois par Sylvette Noyelle, professeur agrégée d’histoire-géographie honoraire

12h45 plateau repas, uniquement sur réservation

14h30 Les insectes, utiles à la biodiversité par l’Écomusée du Montmorillonais

Exposition sur le moustique tigre

Un entomologiste du comité scientifique de l’Écomusée fera un exposé de vulgarisation sur les insectes et un focus sur le moustique tigre à partir de l’exposition

16h La biodiversité, pilier de la santé par Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation indépendante, réalisatrice et écrivaine. Depuis 2024, elle s’intéresse plus particulièrement aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, destruction des écosystèmes menaçant directement la santé planètaire. Tarif 6€

Chaque conférence sera suivie d’un échange avec le public .

salle des fêtes Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 10 60 11 mouterre.culture.patrimoine@gmail.com

