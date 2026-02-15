La Biodiversité et les Écosystèmes Conférences et animations Mouterre-Silly
La Biodiversité et les Écosystèmes Conférences et animations Mouterre-Silly dimanche 26 avril 2026.
La Biodiversité et les Écosystèmes Conférences et animations
salle des fêtes Mouterre-Silly Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
10h Inauguration et ouverture des stands
11h30 Épidémies et endémies d’autrefois par Sylvette Noyelle, professeur agrégée d’histoire-géographie honoraire
12h45 plateau repas, uniquement sur réservation
14h30 Les insectes, utiles à la biodiversité par l’Écomusée du Montmorillonais
Exposition sur le moustique tigre
Un entomologiste du comité scientifique de l’Écomusée fera un exposé de vulgarisation sur les insectes et un focus sur le moustique tigre à partir de l’exposition
16h La biodiversité, pilier de la santé par Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation indépendante, réalisatrice et écrivaine. Depuis 2024, elle s’intéresse plus particulièrement aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, destruction des écosystèmes menaçant directement la santé planètaire. Tarif 6€
Chaque conférence sera suivie d’un échange avec le public .
salle des fêtes Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 10 60 11 mouterre.culture.patrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Biodiversité et les Écosystèmes Conférences et animations
L’événement La Biodiversité et les Écosystèmes Conférences et animations Mouterre-Silly a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais