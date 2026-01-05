LA BIODIVERSITÉ INVENTORIÉE Lodève

LA BIODIVERSITÉ INVENTORIÉE

Cette exposition scientifique vous fera découvrir les méthodes techniques et nouvelles technologies de détermination des espèces et d’inventaire de la biodiversité.

Exposition réalisée par les étudiant·es de l’Université de Montpellier (Chaire NaturCom de la fondation de l’Université de Montpellier)

Savez-vous que la connaissance de la biodiversité vient d’un minutieux travail consistant à identifier, nommer et répertorier de façon rigoureuse toutes les formes de vie sur terre depuis plusieurs centaines d’années ?

Savez-vous que cette précieuse collecte d’informations nécessite des naturalistes passionnés, du savoir-faire et le développement de nouvelles technologies toujours plus puissantes et rapides pour seconder l’humain ?

Savez-vous, enfin, que de grandes expéditions et programmes d’inventaires sont menés actuellement à travers le monde et en collaboration avec des citoyens volontaires pour essayer d’identifier au plus vite le plus grand nombre d’espèces possible ?

En écho à l’exposition Anatomie comparée des espèces imaginaires, présentée au Musée de Lodève jusqu’au 15 mars 2026. .

English :

This scientific exhibition will introduce you to technical methods and new technologies for determining species and inventorying biodiversity.

