La biodiversité nocturne Place Blot Caen 11 juillet 2025 21:00

Calvados

La biodiversité nocturne Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Observation. Partez à la découverte d’une faune nombreuse et variée qui peuple nos nuits.

Proposée par le jardin des plantes, en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE).

Inscription accueil du jardins des plantess, accueil-ev@caen.fr

Place Blot Jardin des plantes

Caen 14000 Calvados Normandie accueil-ev@caen.fr

English : La biodiversité nocturne

Observation. Discover the many and varied fauna that inhabit our nights.

Offered by the Jardin des Plantes, in partnership with the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE).

Registration: Jardin des Plantes reception desk, accueil-ev@caen.fr

German : La biodiversité nocturne

Beobachtung. Entdecken Sie die zahlreichen und vielfältigen Tiere, die unsere Nächte bevölkern.

Angeboten vom Jardin des Plantes in Zusammenarbeit mit dem Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE).

Anmeldung: Empfang des Jardins des Plantsess, accueil-ev@caen.fr

Italiano :

Osservazione. Scoprite la numerosa e variegata fauna che abita le nostre notti.

Organizzato dal Jardin des Plantes, in collaborazione con il Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE).

Iscrizioni: reception del Jardin des Plantes, accueil-ev@caen.fr

Espanol :

Observación. Descubra la numerosa y variada fauna que habita nuestras noches.

Organizado por el Jardin des Plantes, en colaboración con el Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE).

Inscripción: recepción del Jardin des Plantes, accueil-ev@caen.fr

L’événement La biodiversité nocturne Caen a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Caen la Mer