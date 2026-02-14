La biodiversité, un outil pour le futur, avec Marc-André Selosse Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 3 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, nous explique que la biodiversité n’est pas qu’une question de nombre d’espèces.

Elle comprend aussi la diversité génétique ou encore la diversité des impacts des espèces sur leur milieu environnant. Pour le mycologue et botaniste, la biodiversité fonctionnelle construit notre environnement, notre nourriture et notre santé : sans elle, nous ne sommes rien.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de De la biodiversité comme humanisme (Seuil, 2026).

Les travaux de ​Marc-André Selosse portent sur l’écologie et l’évolution des associations à bénéfices mutuels : les symbioses. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _De la biodiversité comme humanisme_ (Seuil, 2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-03T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-03T22:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

