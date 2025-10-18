LA BIODYNAMIE QUESACO ? Faugères

104 Route de Pézenas Faugères Hérault

Venez découvrir les vignes du Domaine du Météore et du Domaine des Prés Lasses. Visites suivie d’une dégustation et d’un déjeuner à la Cave/Restaurant Les Grands Vins du Terroir. Tarif 50€ (visites, dégustations et déjeuner). Sur réservation

Les Grands Vins du Terroir vous proposent de découvrir les vignes de deux domaines Faugérois

Visite du domaine du Météore et de son cratère avec une introduction à la conduite de la culture de la vigne en biodynamie.

Visite du domaine des Pres Lasses et découverte du travail en cave selon des méthodes de vinifications avec peu d’intrants.

Terminez par un déjeuner accord mets & vins aux grands vins du terroir, avec les vins des domaines visités.

Passez un samedi inoubliable en découvrant les pépites du Vignoble de Faugères !

Sur réservation au 04 67 23 69 91

Places limitées à 30 personnes maximum

Le tarif comprend les visites, dégustations et déjeuner.

Horaire de 9h à 15h

Tarif 50€ / personne

Vous souhaitez prolonger votre venue ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité

Camping L’Oliveraie à Laurens 04 67 90 24 36

Des lits sur la place, Chambres d’hôtes à Hérépian 04 67 23 16 84 .

104 Route de Pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 91 contact@lesgrandsvinsduterroir.com

English :

Come and discover the vineyards of Domaine du Météore and Domaine des Prés Lasses. Tours followed by tasting and lunch at Cave/Restaurant Les Grands Vins du Terroir. Price: ?50 (visits, tastings and lunch). Book in advance

German :

Besuchen Sie die Weinberge der Domaine du Météore und der Domaine des Prés Lasses. Besichtigung mit anschließender Weinprobe und Mittagessen in der Weinkellerei/Restaurant Les Grands Vins du Terroir. Preis: 50? (Besichtigungen, Verkostungen und Mittagessen). Auf Reservierung

Italiano :

Venite a scoprire i vigneti del Domaine du Météore e del Domaine des Prés Lasses. Le visite sono seguite da una degustazione e da un pranzo presso il Cave/Restaurant Les Grands Vins du Terroir. Prezzo: 50 euro (visita, degustazione e pranzo). Solo su prenotazione

Espanol :

Venga a descubrir los viñedos del Domaine du Météore y del Domaine des Prés Lasses. Visitas seguidas de una degustación y almuerzo en la Cave/Restaurant Les Grands Vins du Terroir. Precio: 50 euros (visitas, degustaciones y almuerzo). Sólo con reserva

