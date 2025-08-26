« La Bioluminescence, une idée lumineuse! » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

« La Bioluminescence, une idée lumineuse! » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch jeudi 9 avril 2026.

« La Bioluminescence, une idée lumineuse! »

Jeudi 9 avril 2026.

A 19h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

Sur terre ou dans les océans de

nombreux organismes vivants

émettent leur propre lumière pour

communiquer, se protéger ou se

nourrir. C’est ce que l’on appelle

la bioluminescence. Les bactéries

bioluminescentes sont l’une

des solutions de demain elles

pourraient permettre la conception

d’innovations biomimétiques

grâce à la lumière qu’elles produisent

(signalétique, décoration

et design, architecture…). Laurie

Casalot a même développé

un kit pour produire une source

naturelle d’énergie lumineuse

grâce à une bactérie marine. Et

les recherches sur ces micro-organismes

qui s’adaptent à des

conditions extrêmes ou contaminées,

et sur le développement

de biotechnologies inspirées de la

microbiologie marine, sont d’autant

plus passionnantes qu’elles

sont le fruit d’une approche multidisciplinaire

incluant l’écologie

microbienne, la génomique, la

génétique et la biochimie.



Animée par Laurie Casalot, chargée de recherche

à l’Institut de recherche pour le développement

au sein de l’Institut Méditerranéen

d’Océanologie à Marseille. .

English :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

German :

Die Rendez-vous des sentiers de la connaissance sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Marc Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Italiano :

I rendez-vous des sentiers de la connaissance sono conferenze scientifiche aperte a tutti. Organizzate dalla città di Allauch, in collaborazione con Marc Bartoli. Queste conferenze sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con Marc Bartoli. Estas conferencias están dirigidas al público en general y a los niños a partir de 8 años.

