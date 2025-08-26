« La Bioluminescence, une idée lumineuse! » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
Jeudi 9 avril 2026 à 19h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.
Sur terre ou dans les océans de
nombreux organismes vivants
émettent leur propre lumière pour
communiquer, se protéger ou se
nourrir. C’est ce que l’on appelle
la bioluminescence. Les bactéries
bioluminescentes sont l’une
des solutions de demain elles
pourraient permettre la conception
d’innovations biomimétiques
grâce à la lumière qu’elles produisent
(signalétique, décoration
et design, architecture…). Laurie
Casalot a même développé
un kit pour produire une source
naturelle d’énergie lumineuse
grâce à une bactérie marine. Et
les recherches sur ces micro-organismes
qui s’adaptent à des
conditions extrêmes ou contaminées,
et sur le développement
de biotechnologies inspirées de la
microbiologie marine, sont d’autant
plus passionnantes qu’elles
sont le fruit d’une approche multidisciplinaire
incluant l’écologie
microbienne, la génomique, la
génétique et la biochimie.
Animée par Laurie Casalot, chargée de recherche
à l’Institut de recherche pour le développement
au sein de l’Institut Méditerranéen
d’Océanologie à Marseille. .
Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.
German :
Die Rendez-vous des sentiers de la connaissance sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Marc Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.
Italiano :
I rendez-vous des sentiers de la connaissance sono conferenze scientifiche aperte a tutti. Organizzate dalla città di Allauch, in collaborazione con Marc Bartoli. Queste conferenze sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.
Espanol :
Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con Marc Bartoli. Estas conferencias están dirigidas al público en general y a los niños a partir de 8 años.
