Dans le cadre de la « Semaine du Cerveau » , en présence de la scientifique Mariana Alonso qui connait le domaine de la bipolarité, le Docteur Simon Bertin, psychiatre qui exerce à la Salpêtrière auprès de patients sourds, fera une présentation générale sur le trouble bipolaire, son diagnostic, ses prises en charge, tout en essayant le distinguer du mot « dépression » qui est de sens différent.

Mariana Alonso nous fera part de ses recherches dans le domaine de la bipolarité.

Marie Giraud sourde bipolaire témoignera de son vécu dans cette maladie.

Le débat sera modéré par un/une journaliste sourde ou entendante.

Des interprètes LSF / Français seront présents à cet évènement.



Simon Bertin est psychiatre signant dans le service de Psychiatrie Adulte à l’Hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est responsable de l’Unité de psychiatrie en Langue des Signes Française, constituée de professionnels sourds et entendants et consacrée à la prise en charge des problèmes de santé mentale des personnes sourdes d’Ile-de-France.



Mariana Alonso, chercheuse en neurosciences dans l’Unité de Perception et Action et responsable de l’équipe Circuits émotionnels à l’Institut Pasteur, a identifié un mécanisme clé impliqué dans le trouble de la dépression. Lors d’un épisode dépressif, l’amygdale, une région du cerveau qui traite les émotions, fonctionne différemment. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouveaux traitements ciblés, capables de réparer ces circuits neuronaux et d’aider les millions de personnes concernées.



Marie Giraud est sourde de naissance, elle nous livrera son témoignage. A 28 ans, jeune infirmière, elle est elle même hospitalisée en urgence avec internement : un diagnostic de bipolarité de type 1 est posé. Treize années de phases dépressives, suicidaires et hypomaniaques lui permettent à présent de lever le voile sans complexe sur le tabou de la santé mentale dans la communauté sourde.

Maintenant, âgée de 40 ans, elle témoigne pour la première fois aux côtés du Dr Bertin, psychiatre.

Rencontre dans le cadre de « La Semaine du Cerveau » 2026.

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

4e étage

Public adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/ https://www.facebook.com/bibliopi/



