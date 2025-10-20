La Biquette-Garou enquête à la ferme Halloween ! Pluvigner

La Biquette-Garou enquête à la ferme Halloween ! Pluvigner lundi 20 octobre 2025.

La Biquette-Garou enquête à la ferme Halloween !

1320 Kerbarvec Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 16:30:00

fin : 2025-10-20 17:45:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-27 2025-10-29 2025-11-01

Animation organisée par Auprès de mes chèvres

Viens libérer la Biquette-Garou de son ensorcellement !

La petite biquette a été ensorcelée par la lune d’Halloween et s’est transformée en Biquette-Garou ! Heureusement, il existe un remède qui peut la libérer. Mais… la recette est perdue ! Les enfants doivent retrouver des indices dans la ferme…

Réservation obligatoire

Jauge de 12 enfants (8 à 12 ans sans accompagnateur)

8 inscriptions minimum .

1320 Kerbarvec Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 58 11 15 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Biquette-Garou enquête à la ferme Halloween ! Pluvigner a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon