La Biquette-Garou enquête à la ferme Halloween ! Pluvigner

La Biquette-Garou enquête à la ferme Halloween !
1320 Kerbarvec Pluvigner Morbihan
Début : 2025-10-20 16:30:00
fin : 2025-10-20 17:45:00
2025-10-20 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-27 2025-10-29 2025-11-01
Animation organisée par Auprès de mes chèvres
Viens libérer la Biquette-Garou de son ensorcellement !
La petite biquette a été ensorcelée par la lune d’Halloween et s’est transformée en Biquette-Garou ! Heureusement, il existe un remède qui peut la libérer. Mais… la recette est perdue ! Les enfants doivent retrouver des indices dans la ferme…
Réservation obligatoire
Jauge de 12 enfants (8 à 12 ans sans accompagnateur)
8 inscriptions minimum .
1320 Kerbarvec Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 58 11 15 26
