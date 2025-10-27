La Biscuiterie vous ouvre ses portes ! Bénodet

Route de Fouesnant Bénodet Finistère

Début : 2025-10-27 11:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29

À l’occasion des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, la Biscuiterie François Garrec vous propose une immersion gourmande au cœur de son atelier.

Pendant 30 minutes, les visiteurs assisteront à la fabrication des spécialités “maison” cuisson et emballage des crêpes, confection des biscuits dorés et des fameux gâteaux bretons.

L’importance des ingrédients locaux et l’utilisation d’outils parfois centenaires seront également présentées.

Sur réservation 10 à 40 personnes Durée 30 min. .

