La Bi’Sexe’Style Relais nordique La Pesse

Le mercredi 18 février à La Pesse

Relais festif déguisé en ski de fond

Formez une équipe de 1 gars + 1 fille, classique + skating ! Un événement unique, fun et sportif à ne pas manquer !

18h00 Inscriptions sur place

19h00 Départ du relais

20h00 Remise des prix

20h30 Repas Morbiﬂette 06 37 60 88 39 (réservation par SMS)

20h30 00h00 DJ Set

10€ par équipe

Gratuit pour les de 15 ans

L’événement se maintient, même sans neige ! Pensez à prendre vos baskets.

Venez nombreux et avec votre bonne humeur ! .

Parking Azimut La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté usclapesse@gmail.com

