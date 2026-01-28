La Bi’Sexe’Style Relais nordique La Pesse
Parking Azimut La Pesse Jura
Le mercredi 18 février à La Pesse
Relais festif déguisé en ski de fond
Formez une équipe de 1 gars + 1 fille, classique + skating ! Un événement unique, fun et sportif à ne pas manquer !
18h00 Inscriptions sur place
19h00 Départ du relais
20h00 Remise des prix
20h30 Repas Morbiﬂette 06 37 60 88 39 (réservation par SMS)
20h30 00h00 DJ Set
10€ par équipe
Gratuit pour les de 15 ans
L’événement se maintient, même sans neige ! Pensez à prendre vos baskets.
Venez nombreux et avec votre bonne humeur ! .
Parking Azimut La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté usclapesse@gmail.com
