La (bi)sexualité qui vient : enjeux actuels d’une sexualité invisible Théâtre de la Cité internationale Paris

Rencontre-débat avec Mathieu Trachman et Tania Lejbowicz, sociologues (qui ont contribué à l’ouvrage « La Sexualité qui vient – Jeunesse et relations intimes après #Metoo », La Découverte, 2025), animée par les membres de l’équipe artistique Mélodrame Production (en résidence au Théâtre de la Cité internationale).

Tania Lejbowicz est postdoctorante en socio-démographie associée à l’Université Paris 1, elle travaille sur les violences de genre, les minorités sexuelles et de genre et la santé mentale.

Mathieu Trachman est sociologue à l’Ined, il travaille sur les minorités de genre et de sexualité et les violences sexistes et sexuelles. Il a récemment publié, avec Wilfried Rault, Minorités de genre et de sexualité. Objectivation, catégorisations et pratiques d’enquête (Ined éditions, 2023).

Entrée libre sur réservation

Dans le cadre du Festival des Fiertés de la Mairie du 13ème et du 14ème arrondissement.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Public adultes.

Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.theatredelacite.com/rencontre-debat-jeunesse-et-relations-intimes-apres-metoo +33185535385 reservations@theatredelacite.com