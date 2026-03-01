La Blavet au naturel balade nature à la tombée de la nuit

La Chapelle-Neuve Morbihan

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

2026-03-27

Partez à la rencontre de la vie nocturne de nos forêts lors d’une balade au crépuscule, ponctuée de pauses d’observation, d’écoute et d’identification. Blaireaux, chouettes, chauve-souris, hérissons… se laisseront découvrir, accompagnés de légendes et récit qui entourent ces animaux mystérieux.

20h dès 5 ans. Gratuit, lieu de départ donné à l’inscription. Par le Cosy et Centre Bretagne Nature. .

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 21 26 00 01

