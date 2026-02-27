La Blavet au naturel balade nocturne Pluméliau-Bieuzy
La Blavet au naturel balade nocturne Pluméliau-Bieuzy vendredi 3 avril 2026.
La Blavet au naturel balade nocturne
Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 22:00:00
2026-04-03
Partez à la découverte de la faune sauvage nocturne lors d’une balade entre Blavet, halage et forêt avec Valika de Centre Bretagne Nature. Prévoir une lampe frontale et des chaussures de marche.
20h à partir de 5 ans. Gratuit, lieu de départ donné à l’inscription. .
Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
