La Blavet au naturel balade nocturne

Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

2026-04-03

Partez à la découverte de la faune sauvage nocturne lors d’une balade entre Blavet, halage et forêt avec Valika de Centre Bretagne Nature. Prévoir une lampe frontale et des chaussures de marche.

20h à partir de 5 ans. Gratuit, lieu de départ donné à l’inscription. .

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

