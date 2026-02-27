La Blavet au naturel les oiseaux du Blavet Pluméliau-Bieuzy
Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-04-01 17:00:00
fin : 2026-04-01 19:50:00
Date(s) :
2026-04-01
Partez à la découverte des oiseaux qui peuplent les abords du Blavet grâce à une balade ludique et sensorielle.
17h à partir de 5 ans. Gratuit, lieu de départ donné à l’inscription. .
Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
L’événement La Blavet au naturel les oiseaux du Blavet Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-02-27 par OT BAUD Communauté