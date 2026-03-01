La Blavet au naturel les petites bêtes aquatiques du Blavet Pluméliau-Bieuzy
La Blavet au naturel les petites bêtes aquatiques du Blavet Pluméliau-Bieuzy samedi 28 mars 2026.
La Blavet au naturel les petites bêtes aquatiques du Blavet
Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Grâce à une pêche à l’épuisette, découvrez les invertébrés aquatiques et leur écosystème. Prenez le temps de les observer, de les identifier afin de connaître leurs secrets. Prévoir des bottes.
10h dès 4 ans. Gratuit, lieu de départ donné à l’inscription. Avec Valika de Centre Bretagne Nature. .
Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
