LES DECAFEINES – CENTRE CULTUREL L'ODYSSEE Pusignan

dimanche 23 novembre 2025

Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Les décaféinés « les 2 derniers amis du monde »Rémi et Clément sont peut-être les deux derniers amis dans un monde où tout pousse à la dispute.Pour mieux s’intégrer, ils décident… de s’embrouiller comme tout le monde !Avec humour et lucidité, ils dénoncent une époque où l’amitié se perd entre réseaux sociaux et débats absurdes.Les 2 derniers amis du monde : un spectacle grinçant et tendre sur le lien qui nous unit.

CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE 3 ALLEE DE L’ODYSSEE 69330 Pusignan 69