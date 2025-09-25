LA BLESSURE ET LA SOIF – FANNY ARDANT – ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie

LA BLESSURE ET LA SOIF – FANNY ARDANT – ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie jeudi 25 septembre 2025.

SPL CENTRE EVENEMENT ET CULTUREL PRÉSENTE : LA BLESSURE ET LA SOIF – FANNY ARDANTCe très beau texte de Laurence Plazenet, adapté du roman à succès paru aux éditions Gallimard, nous plonge au coeur de la passion.Celle qui dévore les êtres, qui rend incandescents les corps et les âmes, celle aussi qui déchire les humains, entre l’aspiration à une transcendance et l’inaccessibilité du divin.Trente années durant, une femme et un homme s’aiment, se perdent, vivent loin de l’autre sans jamais s’oublier. Une unique et dernière rencontre, dans la grange d’un monastère persécuté par Louis XIV, scelle à jamais leur destinée.Parking payant, Transilien L ou rer A puis busPar sa voix et sa présence, Fanny Ardant, dirigée par la metteure en scène Catherine Schaub, donne la plus belle incarnation qu’on puisse rêver à ce grand monologue dramatique, où une femme tente de triompher du temps et de la séparation.

ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens 15, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92