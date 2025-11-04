La Blessure et la Soif Théâtre Emile Loubet Montélimar

La Blessure et la Soif

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 18 – 18 – 45 EUR

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

2025-11-04

Après 4 ans de cinéma, Fanny Ardant revient seule en scène dans La blessure et la soif, mise en scène par Catherine Schaub. Un texte intense sur un amour impossible, porté par la beauté des mots et la puissance du jeu.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

After 4 years in the cinema, Fanny Ardant returns to the stage alone in La blessure et la soif, directed by Catherine Schaub. An intense text about an impossible love, carried by the beauty of the words and the power of the acting.

German :

Nach vier Jahren im Kino kehrt Fanny Ardant allein auf die Bühne zurück, in La blessure et la soif, inszeniert von Catherine Schaub. Ein intensiver Text über eine unmögliche Liebe, getragen von der Schönheit der Worte und der Kraft des Spiels.

Italiano :

Dopo 4 anni di cinema, Fanny Ardant torna sul palcoscenico da sola in La blessure et la soif, per la regia di Catherine Schaub. Un testo intenso su un amore impossibile, trasportato dalla bellezza delle parole e dalla potenza della recitazione.

Espanol :

Tras 4 años en el cine, Fanny Ardant vuelve sola a los escenarios en La blessure et la soif, dirigida por Catherine Schaub. Un texto intenso sobre un amor imposible, llevado por la belleza de las palabras y la fuerza de la interpretación.

