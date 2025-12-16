La Bobine Ciné Concert avec Cinémel Melle

La Bobine Ciné Concert avec Cinémel

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-01-16

Sur scène, trois musiciens à l’instrumentarium atypique nous plongent d’emblée dans le monde fou et absolument génial de Georges Méliès en inventant une partition haute en couleur pour accompagner ses courts-métrages. Leurs compositions originales s’inspirent des musiques impressionnistes, improvisées et du jazz, créant une bande sonore tout autant qu’un véritable concert.

Une voix s’élève alors, celle d’une jeune fille racontant son émerveillement à l’aube du cinématographe. Avec elle, nous découvrons les chefs d’œuvre de ce pionnier du 7e art et inventeur des premiers effets spéciaux, colorisés à la main comme les plus belles enluminures. Les musiciens nous embarquent à la suite de cette jeune fille dans l’univers fantastique de Georges Méliès, débordant d’humour et d’action, au croisement de la féerie et de la science-fiction. .

