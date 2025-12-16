La Bobine Ciné Concert avec Cinémel Melle
La Bobine Ciné Concert avec Cinémel vendredi 16 janvier 2026.
La Bobine Ciné Concert avec Cinémel
Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-01-16
Sur scène, trois musiciens à l’instrumentarium atypique nous plongent d’emblée dans le monde fou et absolument génial de Georges Méliès en inventant une partition haute en couleur pour accompagner ses courts-métrages. Leurs compositions originales s’inspirent des musiques impressionnistes, improvisées et du jazz, créant une bande sonore tout autant qu’un véritable concert.
Une voix s’élève alors, celle d’une jeune fille racontant son émerveillement à l’aube du cinématographe. Avec elle, nous découvrons les chefs d’œuvre de ce pionnier du 7e art et inventeur des premiers effets spéciaux, colorisés à la main comme les plus belles enluminures. Les musiciens nous embarquent à la suite de cette jeune fille dans l’univers fantastique de Georges Méliès, débordant d’humour et d’action, au croisement de la féerie et de la science-fiction. .
Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
