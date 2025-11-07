La Bobine des ados Biblio’fil Bibliothèque L’École Buissonnière Loireauxence
Soirée film et pizza à la bilbiothèque de Varades !
Projection surprise d’un film fantasy suivie d’un échange autour d’une pizza.
Durée 2h.
Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou à la bibliothèque. .
Bibliothèque L’École Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
English :
Film and pizza night at the Varades library!
German :
Film- und Pizzaabend in der Bilbiothek von Varades!
Italiano :
Serata film e pizza alla biblioteca di Varades!
Espanol :
¡Noche de cine y pizza en la biblioteca Varades!
