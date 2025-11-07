La Bobine des ados Biblio’fil Bibliothèque L’École Buissonnière Loireauxence

La Bobine des ados Biblio’fil

Bibliothèque L’École Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

2025-11-07

Soirée film et pizza à la bilbiothèque de Varades !

Projection surprise d’un film fantasy suivie d’un échange autour d’une pizza.

Durée 2h.

Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou à la bibliothèque. .

Bibliothèque L'École Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Film and pizza night at the Varades library!

German :

Film- und Pizzaabend in der Bilbiothek von Varades!

Italiano :

Serata film e pizza alla biblioteca di Varades!

Espanol :

¡Noche de cine y pizza en la biblioteca Varades!

L’événement La Bobine des ados Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis