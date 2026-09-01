La Bobine des Bambins – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
mercredi 16 septembre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
La Bobine des Bambins – Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-11-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16 2027-01-20
Projection de courts métrages pour petits et grands, parfois suivie d’un bricolage ou d’un jeu.
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Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
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English :
Screening of short films for young and old, sometimes followed by a craft or game.
L’événement La Bobine des Bambins – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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