La Bobine des Bambins – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

mercredi 16 septembre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

La Bobine des Bambins – Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:30:00

fin : 2026-11-18 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16 2027-01-20

Projection de courts métrages pour petits et grands, parfois suivie d’un bricolage ou d’un jeu.

Pour découvrir le programme, rendez-vous dans votre bibliothèque ! .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

Screening of short films for young and old, sometimes followed by a craft or game.

L’événement La Bobine des Bambins – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis