La Bobine des Bambins Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier

La Bobine des Bambins Biblio’fil

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2026-01-21 16:30:00

fin : 2026-01-21 17:15:00

2026-01-21

de 4 à 7 ans

Inscription conseillée. .

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82

English :

ages 4 to 7

