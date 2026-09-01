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AGENDA · Pacé

La bobine des enfants Totems Pacé

mercredi 2 décembre 2026 · Totems · Pacé

La bobine des enfants Totems Pacé

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

La bobine des enfants Totems Pacé Mercredi 2 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Projection d’un film d’animation irlandais suivie de parties d’Unlock Kids

Projection d’un film d’animation irlandais mêlant superstition, magie et loups, suivie de parties d’Unlock Kids sur l’univers du film.
Mercredi 2 décembre à 15h.
A partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-02T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-02T17:30:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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