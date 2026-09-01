Informations pratiques

La bobine des enfants Totems Pacé Mercredi 2 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Projection d’un film d’animation irlandais suivie de parties d’Unlock Kids

Projection d’un film d’animation irlandais mêlant superstition, magie et loups, suivie de parties d’Unlock Kids sur l’univers du film.

Mercredi 2 décembre à 15h.

A partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-02T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-02T17:30:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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