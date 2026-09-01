AGENDA · Pacé
La bobine des enfants Totems Pacé
mercredi 2 décembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
La bobine des enfants Totems Pacé Mercredi 2 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Projection d’un film d’animation irlandais suivie de parties d’Unlock Kids
Projection d’un film d’animation irlandais mêlant superstition, magie et loups, suivie de parties d’Unlock Kids sur l’univers du film.
Mercredi 2 décembre à 15h.
A partir de 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-02T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-02T17:30:00.000+01:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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