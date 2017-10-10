AGENDA · Pacé
La bobine du samedi, spécial Parentalité Totems Pacé
samedi 10 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
La bobine du samedi, spécial Parentalité Totems Pacé Samedi 10 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation.
Projection d’un film dans le cade d’un temps fort dédié à la parentalité.
Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation.
Samedi 10 octobre à 17h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T19:00:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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