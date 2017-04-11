La bobine du samedi, Totems Pacé
La bobine du samedi, Totems Pacé samedi 11 avril 2026.
La bobine du samedi Totems Pacé Samedi 11 avril 2026, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation.
Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation.
Samedi 11 avril à 17h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-11T19:00:00.000+02:00
1
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10