LA Bobine Grand Chien Productions Joué-lès-Tours

Sur scène, trois musiciens à l’instrumentarium atypique nous emmènent à la rencontre du génie Georges Méliès en inventant une partition haute en couleur pour accompagner ses courts-métrages. Leurs compositions originales s’inspirent des musiques impressionnistes improvisées et du jazz, créant une bande sonore tout autant qu’un véritable concert.
Une voix s’élève alors, celle d’une jeune fille racontant son émerveillement à l’aube du cinématographe. Avec elle, nous découvrons ces chefs-d’œuvre d’inventivité et de technicité et apprenons que Georges Méliès, pionnier du 7e art et inventeur des premiers effets spéciaux, faisait coloriser ses créations, chaque image de la bobine étant mise délicatement en couleurs au pinceau, comme les plus belles enluminures. 6 .
English :
On stage, three musicians with an atypical instrumentarium take us on an encounter with the genius Georges Méliès, inventing a colorful score to accompany his short films. Their original compositions are inspired by improvised impressionist music and jazz.
German :
Auf der Bühne führen uns drei Musiker mit einem atypischen Instrumentarium zu einer Begegnung mit dem Genie Georges Méliès, indem sie eine farbenfrohe Partitur erfinden, um seine Kurzfilme zu begleiten. Ihre Originalkompositionen sind von improvisierter impressionistischer Musik und Jazz inspiriert.
Italiano :
Sul palco, tre musicisti con uno strumentario atipico ci accompagnano in un incontro con il genio di Georges Méliès, inventando una colorata colonna sonora per accompagnare i suoi cortometraggi. Le loro composizioni originali si ispirano alla musica impressionista improvvisata e al jazz.
Espanol :
En el escenario, tres músicos con un instrumental atípico nos llevan a un encuentro con el genio Georges Méliès, inventando una colorida partitura para acompañar sus cortometrajes. Sus composiciones originales se inspiran en la música impresionista improvisada y en el jazz.
