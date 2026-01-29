La Bodega de la Muleta Feria de Pâques Ancienne école Emile Loubet Arles

La Bodega de la Muleta Feria de Pâques

Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026 de 21h à 3h. Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix Arles Bouches-du-Rhône

Une des plus anciennes bodegas d’Arles vous donne à nouveau rendez-vous pour fêter la feria.

Prêts pour un week-end de fête comme on les aime ? La Bodega de La Muleta vous ouvre ses portes pour une feria pleine de bonne humeur, entre tradition et ambiance survoltée !



Que ce soit à l’intérieur ou dans la grande cour, La Muleta vous accueille tout au long du week-end pascal avec sa recette incontournable musique de feria, chanson française, sangria maison servie au grand comptoir, et fanfares pour faire monter la température.



À l’abri derrière la cour, une salle cachée vous attend pour danser jusqu’au bout de la nuit… et se protéger si quelques gouttes venaient jouer les trouble-fêtes !



La Muleta, c’est aussi un lieu d’échange autour de la tauromachie.

Les tertulias discussions taurines ouvertes à tous auront lieu 30 minutes après chaque corrida, du samedi au lundi, au siège du club.



Venez y prendre part avec vos amis pour enrichir, mais aussi pour partager vos connaissances et observations sur les corridas de la feria, et pourquoi pas pour créer des ponts avec d’autres expériences taurines ?



Et chaque soir, de vendredi à dimanche, place à une ambiance garantie de 21h à 3h du matin



On compte sur vous pour faire vibrer les murs de La Muleta ! .

Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lamuleta.arles@gmail.com

English :

One of Arles’ oldest bodegas once again invites you to celebrate the feria.

