La Bodega de la Muleta Feria du Riz Ancienne école Emile Loubet Arles

La Bodega de la Muleta Feria du Riz

Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025. Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Une des plus anciennes bodegas d’Arles vous donne à nouveau rendez-vous pour fêter la feria.

Etes-vous prêts à faire la fête ? En intérieur, ou dans la cour, la bodega de la Muleta vous attend pour un long week-end festif. On compte sur vous ! .

Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lamuleta.arles@gmail.com

English :

One of Arles’ oldest bodegas once again invites you to celebrate the feria.

German :

Eine der ältesten Bodegas von Arles lädt Sie erneut ein, um die Feria zu feiern.

Italiano :

Una delle più antiche bodegas di Arles torna a festeggiare la feria.

Espanol :

Una de las bodegas más antiguas de Arles vuelve para celebrar la feria.

