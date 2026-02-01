La Bodega des Andalouses Feria de Pâques Croisière Arles

La Bodega des Andalouses Feria de Pâques

Du jeudi 2 au lundi 6 avril 2026. Croisière 2b, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-02

Pour l’édition 2025 de la Féria de Pâques, la bodega des Andalouses investit pour la première fois à Croisière pour animer la féria au rythnme de la sévillane.

C’est l’espace Croisière, sur le boulevard Émile Combes, qui accueillera cette année encore les aficionados et les invités.



Les festivités débuteront dès le jeudi soir avec la présentation de l’affiche. La soirée sera animée par un groupe de musique pour le plus grand plaisir de tous. Chaque jour à 13h, une peña viendra mettre une ambiance survoltée sur le site.



Aux platines, les Andalouses feront danser le public tous les soirs jusqu’à 1h du matin pour une ambiance muy caliente !



Le dimanche matin, les Andalouses investiront les rues d’Arles et danseront les sévillanes lors d’un défilé en calèches. De retour à l’espace Croisière, la Misa Flamenca sera sublimée par les voix du chœur. .

Croisière 2b, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 22 08 75 lesandalouses@aliceadsl.fr

For the 2025 Féria de Pâques, the Andalouses bodega will return to Croisière for the first time to liven up the féria with Sevillian rhythms.

