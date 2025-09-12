La Bodega des Andalouses Feria du Riz Espace « La Croisière » Arles
Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025. Espace « La Croisière » 65 Bd Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône
Cette année encore, la bodega des Andalouses reviennent animer la Féria du riz, exceptionnellement à l’Espace Croisière
Pour danser les Sévillanes, écouter du flamenco, chanter en choeur la misa flamenca, c’est à la bodega des Andalouses qu’il faut être. Les journées seront rythmées par les concerts et animations. .
Espace « La Croisière » 65 Bd Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 22 08 75 lesandalouses@aliceadsl.fr
English :
Once again this year, the Andalouses bodega returns to liven up the Rice Feria, exceptionally at the Espace Croisière.
German :
Auch in diesem Jahr wird die Bodega der Andalusierinnen wieder die Féria du riz beleben, ausnahmsweise im Espace Croisière.
Italiano :
Anche quest’anno, la bodega Andalouses tornerà ad animare la Feria del Riso, presso l’Espace Croisière in via eccezionale.
Espanol :
Un año más, la bodega Andalouses volverá a animar la Feria del Arroz, en el Espace Croisière por excepción
