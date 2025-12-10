La bodega des sommets Saint-Martin-de-Crau

La bodega des sommets

Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2025 le vendredi et samedi de 18h à 1h. Le dimanche de 12h à 18h. 13 avenue de la République Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Venez vous ambiancez à la Bodega des Sommets !

Le Nouvel établissement 13 Republik Café vous convie à leur évènement hivernal ! Deux soirées DJ dès le vendredi et le samedi, et une journée dégustation coquillages, ambiancée par un DJ. Food-truck sur place. Concours de pull moche de Noël ! Dress code ski/montagne .

13 avenue de la République Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 04 03

Come and enjoy the Bodega des Sommets !

