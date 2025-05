La Bodéga du Printemps à Mas Blanc les Alpilles – D99 Mas-Blanc-des-Alpilles, 23 mai 2025 19:00, Mas-Blanc-des-Alpilles.

La Bodéga du Printemps à Mas Blanc les Alpilles Vendredi 23 mai 2025 à 19h. D99 Centre-Ville Mas Blanc les Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

L’équipe de l’ACF de Mas blanc est heureuse de vous présenter La Bodéga du Printemps pour lancer les festivités 2025 ! ☀️

Nous vous attentons en nombre à partir de 19h devant La rode

Au programme

– Soirée Bodega avec nos artistes Enzo Couderc et Philemon Cristianini

– Des Tapas et planches de charcuteries signés Dolce Vita .

Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Mas blanc ACF team is delighted to present La Bodéga du Printemps to kick off the 2025 festivities! ☀️

German :

Das ACF-Team von Mas blanc freut sich, Ihnen La Bodéga du Printemps vorzustellen, um die Feierlichkeiten für 2025 zu eröffnen! ☀️

Italiano :

Il team del Mas blanc ACF è lieto di presentare La Bodéga du Printemps per dare il via ai festeggiamenti del 2025

Espanol :

El equipo de Mas blanc ACF se complace en presentar La Bodéga du Printemps para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de 2025

