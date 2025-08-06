LA BOHÈME Carcassonne
LA BOHÈME Carcassonne samedi 28 mars 2026.
LA BOHÈME
33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 32 – 32 – 46 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Il n’est peut-être rien de plus simple que La Bohème et pourtant rien de plus émouvant un jeune homme et une jeune fi lle se rencontrent, s’aiment, sont séparés par la vie et pourtant se retrouvent avant l’ultime séparation. Dans cette œuvre, Puccini a su créer des images inoubliables Mimi entrant, telle une muse, dans la chambre du poète, le duo d’amour sous la lune, le grand café illuminé, les adieux impossibles dans le matin glacé, la mort enfin sur un lit misérable.
La Bohème évoque ce qui nous hante tous l’amour qui flamboie et nous emporte au ciel, la jeunesse qui s’enfuit et le temps qui détruit tout. En 1896, Puccini a encore de nombreux chefs-d’œuvre devant lui. Mais plus jamais peut-être, il ne retrouvera cette évidence et cette splendeur de la mélodie.
Chanté en italien Surtitré en français
Avec la participation des chœurs d’enfants du conservatoire de Carcassonne agglo.
Durée 2h30 avec entracte
Musique Giacomo PUCCINI
Livret Giuseppe GIACOSA Luigi ILLICA
D’après Théodore Barrière et Henri Murger
Direction musicale Martin MAZÍK
Mise en scène Aquiles MACHADO
Choeur du Coro Lirico Siciliano Chef de Choeur Francesco Costa
33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
There is perhaps nothing simpler than La Bohème, and yet nothing more moving: a young man and a young girl meet, fall in love, are separated by life, and yet find each other again before the final parting. In this work, Puccini created unforgettable images: Mimi entering the poet?s room like a muse, the love duet under the moonlight, the large illuminated café, the impossible farewells in the icy morning, death at last on a miserable bed.
La Bohème evokes what haunts us all: love that blazes and takes us to heaven, youth that slips away and time that destroys everything. In 1896, Puccini still had many masterpieces ahead of him. But perhaps never again would he find the clarity and splendor of melody.
Sung in Italian Surtitled in French
With the participation of children?s choirs from the Carcassonne agglo conservatory.
Running time: 2h30 with intermission
Music: Giacomo PUCCINI
Libretto: Giuseppe GIACOSA Luigi ILLICA
Based on Théodore Barrière and Henri Murger
Musical direction Martin MAZÍK
Stage direction: Aquiles MACHADO
Coro Lirico Siciliano Choir Conductor Francesco Costa
German :
Es gibt vielleicht nichts Einfacheres als La Bohème und doch nichts Rührenderes: Ein junger Mann und eine junge Frau treffen sich, lieben sich, werden vom Leben getrennt und finden sich doch vor der letzten Trennung wieder. Puccini hat in diesem Werk unvergessliche Bilder geschaffen: Mimi, die wie eine Muse das Zimmer des Dichters betritt, das Liebesduett im Mondschein, das große, beleuchtete Café, der unmögliche Abschied am kalten Morgen, der Tod schließlich auf einem elenden Bett.
La Bohème beschwört das herauf, was uns alle verfolgt: die Liebe, die in Flammen aufgeht und uns in den Himmel trägt, die Jugend, die davonläuft, und die Zeit, die alles zerstört. Im Jahr 1896 hatte Puccini noch viele Meisterwerke vor sich. Aber vielleicht wird er nie wieder diese Selbstverständlichkeit und den Glanz der Melodie finden.
Gesungen auf Italienisch mit französischen Übertiteln
Mit Beteiligung der Kinderchöre des Konservatoriums von Carcassonne agglo.
Dauer: 2,5 Stunden mit Pause
Musik: Giacomo PUCCINI
Libretto: Giuseppe GIACOSA Luigi ILLICA
Nach Théodore Barrière und Henri Murger
Musikalische Leitung: Martin MAZÍK
Regie: Aquiles MACHADO
Chor des Coro Lirico Siciliano Chorleiter Francesco Costa
Italiano :
Forse non c’è niente di più semplice de La Bohème, eppure niente di più commovente: un giovane uomo e una giovane ragazza si incontrano, si innamorano, vengono separati dalla vita e tuttavia si riuniscono prima della separazione finale. In quest’opera Puccini ha creato immagini indimenticabili: Mimì che entra nella camera del poeta come una musa, il duetto d’amore al chiaro di luna, il grande caffè illuminato, gli impossibili addii nel gelido mattino, la morte infine su un misero letto.
La Bohème evoca ciò che ci perseguita tutti: l’amore che divampa e ci porta in cielo, la giovinezza che vola via e il tempo che distrugge tutto. Nel 1896, Puccini aveva ancora molti capolavori davanti a sé. Ma forse non avrebbe mai più trovato la chiarezza e lo splendore della melodia.
Cantato in italiano Sovratitolato in francese
Con la partecipazione di cori di bambini del Conservatorio di Carcassonne.
Durata: 2h30 con intervallo
Musica: Giacomo PUCCINI
Libretto: Giuseppe GIACOSA Luigi ILLICA
Basato su Théodore Barrière e Henri Murger
Direzione musicale: Martin MAZÍK
Direzione di scena: Aquiles MACHADO
Coro Lirico Siciliano Direttore Francesco Costa
Espanol :
Quizá no haya nada más sencillo que La Bohème y, sin embargo, nada más conmovedor: un joven y una joven se conocen, se enamoran, la vida los separa y, sin embargo, se reencuentran antes de la separación final. En esta obra, Puccini creó imágenes inolvidables: Mimì entrando como una musa en el dormitorio del poeta, el dúo de amor bajo la luz de la luna, el gran café iluminado, las despedidas imposibles en la gélida mañana, la muerte finalmente en un lecho miserable.
La Bohème evoca lo que nos persigue a todos: el amor que arde y nos lleva al cielo, la juventud que vuela y el tiempo que todo lo destruye. En 1896, Puccini aún tenía muchas obras maestras por delante. Pero quizás nunca más encontraría la claridad y el esplendor de la melodía.
Cantada en italiano Sobretitulada en francés
Con la participación de coros infantiles del conservatorio aglo de Carcasona.
Duración: 2h30 con intervalo
Música: Giacomo PUCCINI
Libreto: Giuseppe GIACOSA Luigi ILLICA
Basado en Théodore Barrière y Henri Murger
Dirección musical: Martin MAZÍK
Dirección escénica: Aquiles MACHADO
Coro Lirico Siciliano Director Francesco Costa
L’événement LA BOHÈME Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-06 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne