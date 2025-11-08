La Bohème Loft Cinémas Châtellerault
La Bohème Loft Cinémas Châtellerault samedi 8 novembre 2025.
La Bohème
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
À Paris, quatre amis artistes un poète, un peintre, un musicien et un philosophe affrontent le froid et la faim tant bien que mal avec gaieté. Un jour, la jeune et frêle Mimi frappe à leur porte et retourne le cœur de Rodolfo. D’abord idyllique, leur romance fougueuse se heurte aux aléas de la vie… .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : La Bohème
German : La Bohème
Italiano :
Espanol : La Bohème
L’événement La Bohème Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne