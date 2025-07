La Bohème de Puccini Les Gaillots, 52 route de Saint Didier Broût-Vernet

La Bohème de Puccini

Les Gaillots, 52 route de Saint Didier Domaine du Centenaire Broût-Vernet Allier

Samedi 2025-07-31 19:30:00

Plongez au cœur de Paris, dans le quartier latin, et vivez la passion, l'amour et la tragédie de cette œuvre magistrale, interprétée en italien et dans un cadre enchanteur en plein air au Domaine du Centenaire

+33 7 86 64 26 92 pierre.de.larminat@free.fr

English:

Immerse yourself in the heart of Paris, in the Latin Quarter, and experience the passion, love and tragedy of this masterful work, performed in Italian in an enchanting outdoor setting at Domaine du Centenaire

German:

Tauchen Sie ein in das Herz von Paris, in das Quartier Latin, und erleben Sie die Leidenschaft, die Liebe und die Tragödie dieses meisterhaften Werkes, aufgeführt auf Italienisch und in einer bezaubernden Freiluftkulisse auf der Domaine du Centenaire

Italiano:

Immergetevi nel cuore di Parigi, nel Quartiere Latino, e vivete la passione, l'amore e la tragedia di questo capolavoro, rappresentato in italiano in un'incantevole cornice all'aperto al Domaine du Centenaire

Espanol:

Sumérjase en el corazón de París, en el Barrio Latino, y viva la pasión, el amor y la tragedia de esta obra maestra, interpretada en italiano en un encantador marco al aire libre en el Domaine du Centenaire

