La Bohème Opéra Le Palio Boulazac Isle Manoire

La Bohème Opéra

Le Palio 4 Rue de Bibbiena Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

La Bohème de Giacomo Puccini, créé en 1896, est un opéra fondé sur le roman d’Henri Murger Scènes de la vie de bohème.

Située à Paris dans le Quartier Latin, l’œuvre décrit le quotidien de jeunes artistes vivant dans des conditions précaires. Cette histoire retrace la relation entre le poète Rodolfo et Mimi, une couturière, en traitant les thèmes de la passion et de la tragédie dans un cadre à portée universelle.

‍

Opéra en 4 actes.

Durée 2 heures 30 (avec entracte).

Direction musicale Chloé MEYZIE

Metteuse en scène Gersende MICHEL

Orchestre symphonique de 70 musiciens

10 solistes et 60 choristes .

Le Palio 4 Rue de Bibbiena Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : La Bohème Opéra

L’événement La Bohème Opéra Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux