2026-03-27
Composition Giacomo Puccini
Direction musicale Sebastian Beckedorf
Mise en scène David Geselson
Hors les murs En partenariat avec l’Opéra de Reims Artiste associé, David Geselson
Opéra né des révoltes d’une époque, La Bohème de Puccini est traversée par les bouleversements politiques, artistiques et sociétaux du XIXème siècle. Tout se passe en 1830, à Paris, où de jeunes gens pauvres, étudiants ou artistes, vivent cette vie de bohème et ne mangent pas à leur faim. Mais l’amour est encore possible, il unit Mimi et Rodolpho, aux côtés de leurs amis Musetta, Marcello et Schaunard. Pour sa première incursion du côté de l’opéra, David Geselson continue son exploration des vies d’individus percutés par l’Histoire, et décèle dans ce brûlot musical un portrait puissant de femmes incarnant la révolution, guidées vers les lumières de la liberté, dans une esthétique en clair-obscur inspirée des peintures de Delacroix.
Dans La Bohème de Giacosa et Illica, il y a le portrait brûlant de deux femmes qui aspirent à être la révolution.
David Geselson, metteur en scène
Tout public dès 12 ans
Durée estimée 2h entracte compris
Infos Chanté en italien, surtitré en français .
