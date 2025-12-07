La Boire – Salon des Vins naturels Auberge les Bains douches Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 11:00 – 19:00

Gratuit : non 6 €

Salon les 6 et 7 décembre 2025 de 11h à 19h Défenseurs des vins sains et vinifiés naturellement, l’association Pinard et Jus d’Ancenis organise son salon automnal annuel ‘La Boire’ à Nantes. (dégustation et vente) Restauration sur place. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Auberge les Bains douches Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100