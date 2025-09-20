La boissellerie Château-Musée Henri IV Rue Henri IV Nérac

La boissellerie Château-Musée Henri IV Rue Henri IV Nérac samedi 20 septembre 2025.

La boissellerie Château-Musée Henri IV

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps au cœur de la Renaissance !

La boissellerie Initiez-vous aux secrets du bois !

Entrez dans l’univers fascinant de la boissellerie et du tour à perche, un savoir ancestral .

A l’occasion de démonstrations vivantes et d’initiations, les enfants auront l’occasion de façonner une épée en bois ou une baguette magique, une création unique et authentique. Un moment ludique, pédagogique où le bois prend vie entre vos mains…

Avec La trace du geste

Accès libre Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h . Sans réservation

Gratuit

Sur le parvis du château Artisans de la Renaissance

Initiations et démonstrations . .

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11 chateau.musee@ville-nerac.fr

English : La boissellerie Château-Musée Henri IV

German : La boissellerie Château-Musée Henri IV

Italiano :

Espanol : La boissellerie Château-Musée Henri IV

L’événement La boissellerie Château-Musée Henri IV Nérac a été mis à jour le 2025-09-05 par OT de l’Albret