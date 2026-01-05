LA BOISSERUNAISE Boisseron

LA BOISSERUNAISE

Rendez-vous à l’Espace Mistral à Boisseron, dimanche 22 mars 2026 entre 9h et 12h.

L’association Running Boisseron organise la dixième édition de la BoisseRUNaise, course pédestre hors stade. L’événement sera composé de 5 parcours, 3 courses enfants de 1400 mètres, 900 mètres et 400 m, deux courses adultes de 5 kilomètres et de 14 kilomètres. L’objectif est de faire de cet évènement une grande fête du sport, autour de la course à pied, de promouvoir l’activité physique et de faire découvrir ou redécouvrir les différents sites de notre village.

Tarifs gratuit pour les enfants 5 km 8€ et 14 km 13€

• Tout public

• Site web www.laboisserunaise.com

• Adresse e-mail runningboisseron@gmail.com .

Boisseron 34160 Hérault Occitanie runningboisseron@gmail.com

English :

Meet us at Espace Mistral in Boisseron, Sunday March 22, 2026 between 9am and 12pm.

