La boîte à Balbu-ciné Le Pass’Temps Malestroit

Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit Morbihan
Début : 2025-10-28 16:00:00
fin : 2025-10-28 18:00:00
2025-10-28
Une mallette comme un cabinet de curiosités, qui permet d’explorer le b.a.-ba du cinéma. Un atelier pour les enfants à partir de 6 ans !
Et si on animait des images ? Apprenez à réaliser un thaumatrope et un flipbook !
Gratuit, sur réservation au 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh .
