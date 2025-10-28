La boîte à Balbu-ciné Le Pass’Temps Malestroit

La boîte à Balbu-ciné

Le Pass'Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit Morbihan

Début : 2025-10-28 16:00:00

fin : 2025-10-28 18:00:00

2025-10-28

Une mallette comme un cabinet de curiosités, qui permet d'explorer le b.a.-ba du cinéma. Un atelier pour les enfants à partir de 6 ans !

Une mallette comme un cabinet de curiosités, qui permet d’explorer le b.a.-ba du cinéma.

Et si on animait des images ? Apprenez à réaliser un thaumatrope et un flipbook !

Atelier au Pass'temps, 5-7 rue Sainte Anne à Malestroit de 16h à 18h

Gratuit, sur réservation au 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh .

Le Pass'Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 18 15

