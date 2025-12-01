La Boîte à Ballet Place Wilson Brest

La Boîte à Ballet

Place Wilson Centre-ville de Brest Brest Finistère

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13 2025-12-14

L’hiver La Boîte à Ballet se blottit dans sa Boule à Neige… Une poupée apparaît, ballerines aux pieds, danseuse de papier, entame son ballet. Automate mécanique, ludique, sort de sa boîte à musique… .

