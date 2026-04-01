La boite à couleurs de Clem Stage de peinture enfants Pôle associatif du Quinquis Fouesnant

La boite à couleurs de Clem Stage de peinture enfants

Pôle associatif du Quinquis Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 14:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier d’arts plastiques spécial Carnaval, animé par La boîte à couleurs de Clem, destiné aux enfants et adolescents à partir de 6 ans.

Au programme

Réalisation d’une peinture sur toile autour du thème des fleurs

Création artistique et découverte de la peinture

Les fournitures sont incluses, les enfants devront simplement prévoir un pique-nique. .

Pôle associatif du Quinquis Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 43 11 92 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La boite à couleurs de Clem Stage de peinture enfants

L’événement La boite à couleurs de Clem Stage de peinture enfants Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN