La boite à couleurs de Clem Stage de peinture enfants Pôle associatif du Quinquis Fouesnant
La boite à couleurs de Clem Stage de peinture enfants Pôle associatif du Quinquis Fouesnant mercredi 15 avril 2026.
La boite à couleurs de Clem Stage de peinture enfants
Pôle associatif du Quinquis Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 14:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Atelier d’arts plastiques spécial Carnaval, animé par La boîte à couleurs de Clem, destiné aux enfants et adolescents à partir de 6 ans.
Au programme
Réalisation d’une peinture sur toile autour du thème des fleurs
Création artistique et découverte de la peinture
Les fournitures sont incluses, les enfants devront simplement prévoir un pique-nique. .
Pôle associatif du Quinquis Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 43 11 92 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La boite à couleurs de Clem Stage de peinture enfants
L’événement La boite à couleurs de Clem Stage de peinture enfants Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN